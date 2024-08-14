Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

25.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1910

Муж: Зикунов Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Зигунов Иван Федорович

Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Зикунова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
20.03.1916

Сын: Зикунов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
09.04.1923

Дочь: Зикунова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
14.05.1924

Сын: Зикунов Петр Федорович

Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
27.04.1930

Дочь: Зикунова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Смерть
25.02.1959
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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