Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти25.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1910
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Зикунова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
20.03.1916
Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
09.04.1923
Дочь: Зикунова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
14.05.1924
Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
27.04.1930
Дочь: Зикунова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Зикунов Федор Яковлевич
Смерть
25.02.1959
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область