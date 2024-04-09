Фрол Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрол Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Около 1787

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Михайла Семенов

Мать: Прасковья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Наталья Фролова

Мать ребёнка: Аксинья Дементьева

Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Иван Фролов

Мать ребёнка: Аксинья Дементьева

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Платон Фролов

Мать ребёнка: Аксинья Дементьева

Смерть
Около 1787

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