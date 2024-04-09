Фрол Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиОколо 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Михайла Семенов
Мать: Прасковья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Наталья Фролова
Мать ребёнка: Аксинья Дементьева
Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Иван Фролов
Мать ребёнка: Аксинья Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Платон Фролов
Мать ребёнка: Аксинья Дементьева
Смерть
Около 1787