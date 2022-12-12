Плохотнюк (Белюкина) Галина Ивановна
Место рожденияБобрик гора, Тульской области
Дата рождения20.04.1923
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1923
Отец: Белюкин Иван Сергеевич
Бобрик гора, Тульской области
Бракосочетание
06.04.1946
г.Донской
Рождение ребёнка
21.06.1947
Дочь: Игнатова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Плохотнюк Григорий Иванович
г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
29.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плохотнюк Григорий Иванович
г.Донской Московская область
Крещение
Неизвестно
Godparents:тетя Ксеня Касимовская (сестра матери)
Смерть
2008
Славутич, Київська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Винница, Вінницька область