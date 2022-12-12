Плохотнюк (Белюкина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлохотнюк (Белюкина) Галина Ивановна

Плохотнюк (Белюкина) Галина Ивановна

avatar

Место рождения

Бобрик гора, Тульской области

Дата рождения

20.04.1923

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1923

Отец: Белюкин Иван Сергеевич

Мать: Белюкина Татьяна Ивановна

Бобрик гора, Тульской области
Бракосочетание
06.04.1946

Муж: Плохотнюк Григорий Иванович

г.Донской
Рождение ребёнка
21.06.1947

Дочь: Игнатова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Плохотнюк Григорий Иванович

г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
29.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плохотнюк Григорий Иванович

г.Донской Московская область
Крещение
Неизвестно
Godparents:тетя Ксеня Касимовская (сестра матери)
Смерть
2008
Славутич, Київська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Винница, Вінницька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close