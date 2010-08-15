Степушина Вероника Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степушина Вероника Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.2010

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2010

Отец: Степушин Павел Николаевич

Мать: Авдеева Галина Сергеевна

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