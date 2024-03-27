Незамутдинов (Багаутдинова) Бедияльджамаль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незамутдинов (Багаутдинова) Бедияльджамаль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1901 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Незамутдинов Умяр N-M231

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умяров Сеяр Умярович

Отец ребёнка: Незамутдинов Умяр N-M231

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Незамутдинов Умяр N-M231

Рождение ребёнка
1901

Сын: Умяров Ахмяд

Отец ребёнка: Незамутдинов Умяр N-M231

Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Саитова (Умярова) Рахимя

Отец ребёнка: Незамутдинов Умяр N-M231

Смерть
Неизвестно

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