Незамутдинов (Багаутдинова) Бедияльджамаль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Незамутдинов Умяр N-M231
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умяров Сеяр Умярович
Отец ребёнка: Незамутдинов Умяр N-M231
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Умяров Ахмяд
Отец ребёнка: Незамутдинов Умяр N-M231
Рождение ребёнка
05.02.1914
Дочь: Саитова (Умярова) Рахимя
Отец ребёнка: Незамутдинов Умяр N-M231
Смерть
Неизвестно