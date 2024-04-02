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Мамулин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Пол

Мужской

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Мамулин Василий Иванович

Мать: Мамулина Мария Алексеевна

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