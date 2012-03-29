Эфендиев Рафидин Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭфендиев Рафидин Закирович

Эфендиев Рафидин Закирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1973

Дата смерти

29.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1973

Отец: Эфендиев Закир

Мать: Эфендиева Халимат

Рождение ребёнка
21.04.2012

Сын: Эфендиев Рафидин Рафидинович

Мать ребёнка: Эфендиева Аида Бахтияровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эфендиев Султан Рафидинович

Мать ребёнка: Эфендиева Аида Бахтияровна

Смерть
29.03.2012