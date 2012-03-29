Эфендиев Рафидин Закирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1973
Дата смерти29.03.2012
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1973
Отец: Эфендиев Закир
Мать: Эфендиева Халимат
Рождение ребёнка
21.04.2012
Сын: Эфендиев Рафидин Рафидинович
Мать ребёнка: Эфендиева Аида Бахтияровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эфендиев Султан Рафидинович
Мать ребёнка: Эфендиева Аида Бахтияровна
Смерть
29.03.2012