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Бобренёв Иван Абрамович

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Место рождения

д.Драгуны Крапивенского р-на Тульской обл.

Дата рождения

18.01.1904

Дата смерти

10.09.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Драгуны Крапивенского р-на Тульской обл.
Рождение ребёнка
Около 22.05.1931

Дочь: Новикова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Бобренёва Александра Клементьевна

г. Ревякино Тульской обл.
Смерть
10.09.1978
г.Щёкино Тульской обл.
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