Бобренёв Иван Абрамович
Место рожденияд.Драгуны Крапивенского р-на Тульской обл.
Дата рождения18.01.1904
Дата смерти10.09.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Драгуны Крапивенского р-на Тульской обл.
Рождение ребёнка
Около 22.05.1931
Дочь: Новикова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Бобренёва Александра Клементьевна
г. Ревякино Тульской обл.
Смерть
10.09.1978
г.Щёкино Тульской обл.