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Парфенова Анна Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфенов Алексей Максимович

Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенова Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенова Галина Максимовна

Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфенов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенова Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Парфенов Петр Максимович

Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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