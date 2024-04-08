Парфенова Анна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфенов Алексей Максимович
Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенова Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенова Галина Максимовна
Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфенов Михаил Максимович
Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенова Клавдия Максимовна
Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Парфенов Максим Тимофеевич
Смерть
Неизвестно