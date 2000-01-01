Буянов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянов Степан

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Место рождения

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Буянов Егор Степанович

Мать ребёнка: не указана

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Буянов Константин Степанович

Мать ребёнка: не указана

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Смерть
Неизвестно
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