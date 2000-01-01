Буянов Степан
Место рожденияп.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: не указана
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Буянов Константин Степанович
Мать ребёнка: не указана
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Смерть
Неизвестно