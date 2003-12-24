Шоболова (Учеваткина) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоболова (Учеваткина) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Савкино, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.04.1910

Дата смерти

24.12.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Савкино, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Сын: Шоболов Николай Никитьевич

Отец ребёнка: Шоболов Никита Петрович

Рождение ребёнка
21.11.1938

Сын: Шоболов Михаил Никитьевич

Отец ребёнка: Шоболов Никита Петрович

Рождение ребёнка
21.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоболов Никита Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шоболов Никита Петрович

Смерть
24.12.2003
Синенькие, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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