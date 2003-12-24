Шоболова (Учеваткина) Клавдия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1910
Дата смерти24.12.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Сын: Шоболов Николай Никитьевич
Отец ребёнка: Шоболов Никита Петрович
Рождение ребёнка
21.11.1938
Сын: Шоболов Михаил Никитьевич
Отец ребёнка: Шоболов Никита Петрович
Рождение ребёнка
21.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шоболов Никита Петрович
Смерть
24.12.2003
Синенькие, Петровский муниципальный район, Саратовская область