Добровицкий Лев Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Добровицкий Абрам
Рождение ребёнка
29.07.1924
Сын: Доборовицкий Давид Львович
Мать ребёнка: Добровицкая София Давидовна
Харьков, Харківська область
Эвакуация
Около 1942
Пермь, Пермский, Пермский край
https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=ru&itemId=10120705
Смерть
Неизвестно