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Добровицкий Лев Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Добровицкий Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1924

Сын: Доборовицкий Давид Львович

Мать ребёнка: Добровицкая София Давидовна

Харьков, Харківська область
Эвакуация
Около 1942
Пермь, Пермский, Пермский край
https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=ru&itemId=10120705
Смерть
Неизвестно
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