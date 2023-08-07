Абрамова (Овсянкина) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Абрамов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Абрамов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Абрамов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Абрамов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Абрамов Степан Степанович
Отец ребёнка: Абрамов Степан Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно