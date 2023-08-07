Абрамова (Овсянкина) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Овсянкина) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Овсянкин Иван Михайлович

Мать: Овсянкина Акулина Власовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Абрамов Федор Степанович

Отец ребёнка: Абрамов Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Абрамов Борис Степанович

Отец ребёнка: Абрамов Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Абрамов Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Абрамов Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Абрамов Степан Степанович

Отец ребёнка: Абрамов Степан Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Степан Игнатьевич

Смерть
Неизвестно