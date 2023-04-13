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Букин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Букин Константин Евдакимович

Мать: Букина (ступины) Александра Никифоровна