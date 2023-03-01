Васюк Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васюк Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васюк Евгения Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васюк Евгения Максимовна
Смерть
Неизвестно