Безгодов Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
13.11.1917
Ожогино, Иннокентиевская церковь приписная к Покровской церкви с.Камышевского, 1917 Лл. 84 об. (одна страница, поручители не указаны) Б12. 13 ноября С.Ожогинского кр. Михаил Иоаннов Безгодов, правосл... Показать все
Смерть
Неизвестно