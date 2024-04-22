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Безгодов Михаил Иванов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
13.11.1917

Жена: Окуловская Арина (Ирина) Афанасьева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Ожогино, Иннокентиевская церковь приписная к Покровской церкви с.Камышевского, 1917 Лл. 84 об. (одна страница, поручители не указаны) Б12. 13 ноября С.Ожогинского кр. Михаил Иоаннов Безгодов, правосл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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