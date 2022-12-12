Терпугов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпугов Николай Михайлович

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Место рождения

Копановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

23.05.1946

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1946

Отец: Терпугов Михаил Кириллович

Мать: Терпугова Нонна

Копановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.08.1989

Сын: Терпугов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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