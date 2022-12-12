Терпугов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.05.1946
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1946
Отец: Терпугов Михаил Кириллович
Мать: Терпугова Нонна
Рождение ребёнка
22.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.08.1989
Сын: Терпугов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности