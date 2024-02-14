Панченко Тихон Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1982
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Панченко Пантелей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Петр
Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Анатолий
Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1920
Дочь: Янковскис (Панченко) Елена
Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: (Панченко) Любовь Тихоновна
Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна
Смерть
1982