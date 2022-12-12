Гуселетова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Екатерина Васильевна

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Федора Ивановна

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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