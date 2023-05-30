Носкова (Нешатаева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нешатаев Иван
Рождение ребёнка
13.10.1925
Дочь: Шевлякова Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власенкова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович
Смерть
Неизвестно