Носкова (Нешатаева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Нешатаева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нешатаев Иван

Мать: Нешатаева Варвара Петровна

Рождение ребёнка
13.10.1925

Дочь: Шевлякова Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Носков Артем Федорович

Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Иван Федорович

Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власенкова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Носков Фёдор Титович

Смерть
Неизвестно