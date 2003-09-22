(Мовкаленко) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мовкаленко) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.2003

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2003

Отец: Мовкаленко Владимир

Мать: Мовкаленко Людмила

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