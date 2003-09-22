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(Мовкаленко) Полина
(Мовкаленко) Полина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.09.2003
Пол
Женский
Отец
Мовкаленко Владимир
1970 г.р.
Мать
Мовкаленко (Аверкович) Людмила
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2003
Отец:
Мовкаленко Владимир
Мать:
Мовкаленко Людмила
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