Цылган (Тимофеева) Нинелла Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цылган (Тимофеева) Нинелла Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1949

Дата смерти

17.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1949

Отец: Тимофеев Прокопий Никифорович

Мать: Тимофеева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
03.02.1970

Дочь: Дрёмова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Полторак Владимир Павлович

Кысыл-Сыр, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
12.03.1987

Муж: Цылган Павел Павлович

Кысыл-Сыр, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Кысыл-Сыпский поселковый совет Вилюйского района АССР , №14
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полторак Владимир Павлович

Смерть
17.04.1997
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