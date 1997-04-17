Цылган (Тимофеева) Нинелла Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1949
Дата смерти17.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1949
Рождение ребёнка
03.02.1970
Дочь: Дрёмова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Полторак Владимир Павлович
Бракосочетание
12.03.1987
Кысыл-Сыпский поселковый совет Вилюйского района АССР , №14
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1997