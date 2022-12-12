Кузнецов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1820
Сын: Кузнецов Тихон Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Васильевна
Смерть
1828
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область