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Кузнецов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1771 и 1772 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1795

Жена: Кузнецова Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1820

Сын: Кузнецов Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Васильевна

Смерть
1828
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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