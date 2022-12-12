Алексеев Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения23.05.1843
Дата смерти09.06.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1843
Место жительства
С 1883 по 1888
Франция
Место жительства
С 1900 по 1903
г. Порт-Артур, Китай
Место жительства
С 1903
Дальний Восток
Смерть
09.06.1917
Место жительства
По 1917