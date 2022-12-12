Алексеев Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Евгений Иванович

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

23.05.1843

Дата смерти

09.06.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1843
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1883 по 1888
Франция
Место жительства
С 1900 по 1903
г. Порт-Артур, Китай
Место жительства
С 1903
Дальний Восток
Смерть
09.06.1917
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
По 1917
Ялта, Ялта, Республика Крым
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