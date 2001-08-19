Ганенко (Солодовников) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенко (Солодовников) Нина Павловна

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Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.01.1953

Дата смерти

19.08.2001

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: Солодовников Павел Фёдорович

Мать: Солодовников Александра Григорьевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко Виктор

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенко Виктор

Место жительства
Неизвестно
Волгоградская обл., Россия
Смерть
19.08.2001
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