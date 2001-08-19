Ганенко (Солодовников) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1953
Дата смерти19.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганенко Виктор
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганенко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ганенко Виктор
Место жительства
Неизвестно
Волгоградская обл., Россия
Смерть
19.08.2001