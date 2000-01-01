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Санников Фёдор Михайлович

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Место рождения

Большое Хлыстово (Савино), Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

19.12.1909

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1909

Отец: Санников Михаил Моисеевич

Мать: Санникова Ирина Ивановна

Большое Хлыстово (Савино), Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1934

Сын: Санников Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Санникова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Санникова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Санникова Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1943
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл. Russian Federation
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