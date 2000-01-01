Санников Фёдор Михайлович
Место рожденияБольшое Хлыстово (Савино), Удмуртская Республика Россия
Дата рождения19.12.1909
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1909
Большое Хлыстово (Савино), Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Санников Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Санникова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Санникова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Санникова Прасковья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1943
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл. Russian Federation