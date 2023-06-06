Сулейманов Сеин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Кадырметев Сулейман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Сеинова Биксултана
Мать ребёнка: Бикметева Айшайка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бикметева Айшайка
Место жительства
Неизвестно
Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно