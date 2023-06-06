Сулейманов Сеин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманов Сеин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Кадырметев Сулейман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Сеинова Биксултана

Мать ребёнка: Бикметева Айшайка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикметева Айшайка

Место жительства
Неизвестно
Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно