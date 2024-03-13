Миняйло Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Миняйло-Пихуля Екатерина Кузминична
Мать ребёнка: Черногор -Миняйло Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Черногор -Миняйло Федора Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миняйло Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Черногор -Миняйло Федора Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миняйло -Палагина Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Черногор -Миняйло Федора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно