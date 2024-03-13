Миняйло Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миняйло Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Миняйло-Пихуля Екатерина Кузминична

Мать ребёнка: Черногор -Миняйло Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Миняйло Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Черногор -Миняйло Федора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миняйло Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Черногор -Миняйло Федора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миняйло -Палагина Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Черногор -Миняйло Федора Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черногор -Миняйло Федора Ивановна

Смерть
Неизвестно
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