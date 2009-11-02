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Ткачёва Снежана Сергеевна
Ткачёва Снежана Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.2009
Пол
Женский
Отец
Ткачёв Сергей Алексеевич
1984 г.р.
Мать
Тюрина Алёна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2009
Отец:
Ткачёв Сергей Алексеевич
Мать:
Тюрина Алёна
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