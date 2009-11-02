Ткачёва Снежана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачёва Снежана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.2009

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2009

Отец: Ткачёв Сергей Алексеевич

Мать: Тюрина Алёна

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