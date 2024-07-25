Соболева (Короткова) Агрипина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Суворова (Соболева) Агрипина Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Дочь: (Соболева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Дочь: (Соболева) Александра Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Дочь: (Соболева) Параскева Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Сын: Соболев Николай Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Сын: Соболев Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Дочь: (Соболева) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Сын: Соболев Димитрий Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Сын: Соболев Александр Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Сын: Соболев Петр Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Дочь: (Соболева) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович