Соболева (Короткова) Агрипина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Короткова) Агрипина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1902

Дочь: Суворова (Соболева) Агрипина Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1903

Дочь: (Соболева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: (Соболева) Александра Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1906

Дочь: (Соболева) Параскева Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1909

Сын: Соболев Николай Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1909

Сын: Соболев Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: (Соболева) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1912

Сын: Соболев Димитрий Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1915

Сын: Соболев Александр Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1917

Сын: Соболев Петр Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1918

Дочь: (Соболева) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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