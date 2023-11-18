Алексеева валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова лариса леонидовна
Отец ребёнка: Алексеев леонид александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина светлана леонидовна
Отец ребёнка: Алексеев леонид александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева алина леонидовна
Отец ребёнка: Алексеев леонид александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев сергей леонидович
Отец ребёнка: Алексеев леонид александрович
Бракосочетание
Неизвестно