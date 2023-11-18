Алексеева валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова лариса леонидовна

Отец ребёнка: Алексеев леонид александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина светлана леонидовна

Отец ребёнка: Алексеев леонид александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева алина леонидовна

Отец ребёнка: Алексеев леонид александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев сергей леонидович

Отец ребёнка: Алексеев леонид александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев леонид александрович

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