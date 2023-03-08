Петухова Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Параскева Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1838 ст.

Муж: Петухов Дмитрий Аникин

Дмитриевской на Югу кр-на Григория Николаева дочь
Рождение ребёнка
16.07.1840 ст.

Сын: Петухов Трофим Дмитриев

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1843 ст.

Сын: Петухов Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.10.1846 ст.

Сын: Петухов Степан Дмитриев

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1848 ст.

Сын: Петухов Демид Дмитриев

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.02.1851 ст.

Дочь: Петухова Авдотья Дмитриева

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Петухов Ефрем Дмитриев

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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