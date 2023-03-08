Петухова Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1838 ст.
Дмитриевской на Югу кр-на Григория Николаева дочь
Рождение ребёнка
16.07.1840 ст.
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин
Рождение ребёнка
13.04.1843 ст.
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин
Рождение ребёнка
21.10.1846 ст.
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин
Рождение ребёнка
09.08.1848 ст.
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин
Рождение ребёнка
22.02.1851 ст.
Дочь: Петухова Авдотья Дмитриева
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Аникин
Смерть
Неизвестно