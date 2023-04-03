Говорухина Варвара (Архиповна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорухина Варвара (Архиповна?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Говорухина Прасковья Парамоновна

Отец ребёнка: Говорухин Парамон Иванович

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говорухин Парамон Иванович

Смерть
Неизвестно
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