Говорухина Варвара (Архиповна?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Говорухина Прасковья Парамоновна
Отец ребёнка: Говорухин Парамон Иванович
Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно