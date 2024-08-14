Лукерья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782 ст.
Дата смертиС 1805 по 1813 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
После 1795 ст.
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Родионов
По РС 1802 г.р. По МК 1816 о браке 17 лет.
Бракосочетание
До 1802 ст.
Муж: Яков Родионов
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
С 1805 по 1813 ст.