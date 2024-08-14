Лукерья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукерья Петрова

Лукерья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

С 1805 по 1813 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Родионов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1802 г.р. По МК 1816 о браке 17 лет.
Бракосочетание
До 1802 ст.

Муж: Яков Родионов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
С 1805 по 1813 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.