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(Полюхова) Евгения Владимировна
(Полюхова) Евгения Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1922
Пол
Женский
Отец
Полюхов Владимир Васильевич
1886 г.р.
Мать
Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Отец:
Полюхов Владимир Васильевич
Мать:
Polyukhova Юлия Владимировна
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