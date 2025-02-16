Вахрушева (Рохина) Феодосия Федорова 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вахрушева (Рохина) Феодосия Федорова

Место рождения

Над рч. Черной, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

1778 г.р.

Муж

1799 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
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Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Рохин Федор Артемьев

Мать: Рохина Феодосия Стефановна

Над рч. Черной, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1838

Муж: Вахрушев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахрушев Андрей Тимофеевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1844 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахрушев Андрей Тимофеевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1865

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