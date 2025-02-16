Вахрушева (Рохина) Феодосия Федорова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Рохин Федор Артемьев
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1838
Рождение ребёнка
1842
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахрушев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.07.1844 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахрушев Андрей Тимофеевич
Смерть
После 1865