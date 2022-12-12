Веневетинов Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения26.09.1805
Дата смерти27.03.1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1805 по 1826
Смерть
27.03.1827
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния