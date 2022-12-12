Веневетинов Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веневетинов Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.09.1805

Дата смерти

27.03.1827

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1805 по 1826
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.03.1827
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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