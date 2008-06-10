Курятников Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курятников Игорь Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.2008

Сын: Курятников Даниил Игоревич

Мать ребёнка: Сальникова Виктория Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сальникова Виктория Олеговна

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