Курятников Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.2008
Сын: Курятников Даниил Игоревич
Мать ребёнка: Сальникова Виктория Олеговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сальникова Виктория Олеговна