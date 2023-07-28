Безнос Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1878
Дата смерти08.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878
Отец: Безнос Андрей Яковлевич
Мать: Безнос Анна Ивановна
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-72,зап-2
Крещение
14.01.1878
Godparents:Криволукские крестьяне : Алексей Андреевич Миров и Гавриила Тимофеевича Евкова жена- Юлия Ивановна
Смерть
08.03.1884
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно