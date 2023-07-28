Безнос Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезнос Павел Андреевич

Безнос Павел Андреевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

14.01.1878

Дата смерти

08.03.1884

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878

Отец: Безнос Андрей Яковлевич

Мать: Безнос Анна Ивановна

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-72,зап-2
Крещение
14.01.1878
Godparents:Криволукские крестьяне : Алексей Андреевич Миров и Гавриила Тимофеевича Евкова жена- Юлия Ивановна
Смерть
08.03.1884
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно