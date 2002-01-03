Любченко (Ковалёва) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любченко (Ковалёва) Ольга Григорьевна

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Место рождения

г.Бендеры, МССР

Дата рождения

22.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1969

Отец: Ковалёв Григорий Александрович

Мать: Ковалёва Тамила Анатольевна

г.Бендеры, МССР
Бракосочетание
05.11.1993

Муж: Любченко Алексей Ростиславович

г.Тирасполь, ПМР
Рождение ребёнка
27.06.1994

Сын: Любченко Ростислав Алексеевич

Отец ребёнка: Любченко Алексей Ростиславович

г.Бендеры, ПМР
Рождение ребёнка
03.01.2002

Дочь: Любченко Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Любченко Алексей Ростиславович

г.Бендеры, ПМР
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