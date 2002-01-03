Любченко (Ковалёва) Ольга Григорьевна
Место рожденияг.Бендеры, МССР
Дата рождения22.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1969
г.Бендеры, МССР
Бракосочетание
05.11.1993
г.Тирасполь, ПМР
Рождение ребёнка
27.06.1994
Сын: Любченко Ростислав Алексеевич
Отец ребёнка: Любченко Алексей Ростиславович
г.Бендеры, ПМР
Рождение ребёнка
03.01.2002
Дочь: Любченко Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Любченко Алексей Ростиславович
г.Бендеры, ПМР