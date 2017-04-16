Баннов Геннадий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннов Геннадий Ефимович

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

28.12.1928

Дата смерти

16.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
16.04.2017
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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