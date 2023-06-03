Артемьев Евграф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьев Евграф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Артемий

Мать: Галактионова Варвара