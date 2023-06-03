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Артемьев Евграф
Артемьев Евграф
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никифоров Артемий
Мать
Галактионова Варвара
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Никифоров Артемий
Мать:
Галактионова Варвара
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