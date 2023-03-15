Фроликова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фроликов Петр Егоров
Отец ребёнка: Фроликов Егор Андреев
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Фроликова Варвара Егорова
Отец ребёнка: Фроликов Егор Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фроликов Егор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно