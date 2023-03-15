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Фроликова Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фроликов Петр Егоров

Отец ребёнка: Фроликов Егор Андреев

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Фроликова Варвара Егорова

Отец ребёнка: Фроликов Егор Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фроликов Косьма Егоров

Отец ребёнка: Фроликов Егор Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов Егор Андреев

Смерть
Неизвестно
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