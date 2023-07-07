Трофимов Петр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Петр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1920

Сын: Трофимов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Тимонина Мария Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
1923

Сын: Трофимов Борис Петрович

Мать ребёнка: Тимонина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
13.02.1926

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Тимонина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Иван Петрович

Мать ребёнка: Тимонина Мария Алексеевна