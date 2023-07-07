Трофимов Петр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1920
Сын: Трофимов Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Тимонина Мария Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Тимонина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
13.02.1926
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Тимонина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимонина Мария Алексеевна