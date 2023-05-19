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Семенов Станислав Михайлович
Семенов Станислав Михайлович
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
06.10.1959
Пол
Мужской
Отец
Семенов Михаил Николаевич
1930 г.р.
Мать
Семенова (Успенская) Валентина Ивановна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1959
Отец:
Семенов Михаил Николаевич
Мать:
Семенова Валентина Ивановна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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