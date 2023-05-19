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Семенов Станислав Михайлович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

06.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1959

Отец: Семенов Михаил Николаевич

Мать: Семенова Валентина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область