Егоров Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения13.02.1903
Дата смерти30.06.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1903
Отец: Егоров Василий Георгиев
Мать: Егорова Анна Ефимиева
Крещение
14.02.1903
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
той же деревни крестьянский сын Тимофей Васильев и крестьянская девица Вера Васильева
Смерть
30.06.1903
Причина смерти: от поноса