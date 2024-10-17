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Егоров Василий Васильев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.02.1903

Дата смерти

30.06.1903

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1903

Отец: Егоров Василий Георгиев

Мать: Егорова Анна Ефимиева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
14.02.1903
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
той же деревни крестьянский сын Тимофей Васильев и крестьянская девица Вера Васильева
Смерть
30.06.1903
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от поноса

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