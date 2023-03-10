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Чистяков Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: Думанова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Чистякова - Мясникова Елизавета Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Чистякова - Мясникова Елизавета Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова - Мясникова Елизавета Антоновна

Смерть
Неизвестно
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