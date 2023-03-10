Чистяков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: Думанова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Чистякова - Мясникова Елизавета Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Чистякова - Мясникова Елизавета Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно