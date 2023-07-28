Поляничева (Поляничева) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляничева (Поляничева) Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.01.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Около 01.01.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.01.1845

Сын: Поляничев Глеб Киприянович

Отец ребёнка: Поляничев Куприян Иванович

Рождение ребёнка
Около 02.01.1851

Дочь: Домна Куприяновна

Отец ребёнка: Поляничев Куприян Иванович

Смерть
Неизвестно