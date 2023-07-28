Поляничева (Поляничева) Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.01.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 01.01.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.01.1845
Сын: Поляничев Глеб Киприянович
Отец ребёнка: Поляничев Куприян Иванович
Рождение ребёнка
Около 02.01.1851
Дочь: Домна Куприяновна
Отец ребёнка: Поляничев Куприян Иванович
Смерть
Неизвестно