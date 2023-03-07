Филимонова Марина Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Филимонов Иван Силуанович
Отец ребёнка: Филимонов Силуан Ермолаевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Варвара Силуановна
Отец ребёнка: Филимонов Силуан Ермолаевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елизавета Силуановна
Отец ребёнка: Филимонов Силуан Ермолаевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фекла Силуановна
Отец ребёнка: Филимонов Силуан Ермолаевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Филимонов Ксенофонт Силуанович
Отец ребёнка: Филимонов Силуан Ермолаевич
Смерть
Неизвестно