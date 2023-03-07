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Филимонова Марина Ерофеевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Филимонов Иван Силуанович

Отец ребёнка: Филимонов Силуан Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Варвара Силуановна

Отец ребёнка: Филимонов Силуан Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елизавета Силуановна

Отец ребёнка: Филимонов Силуан Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фекла Силуановна

Отец ребёнка: Филимонов Силуан Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Филимонов Ксенофонт Силуанович

Отец ребёнка: Филимонов Силуан Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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