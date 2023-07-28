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Козлова Елена Григорьевна

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Козлов Григорий Данилович

Мать: Козлова Домна Михайловна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1892