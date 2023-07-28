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Козлова Елена Григорьевна
Козлова Елена Григорьевна
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Место рождения
Чувашева Гора
, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Дата рождения
1870
Дата смерти
1892
Пол
Женский
Отец
Козлов Григорий Данилович
1840 г.р.
Мать
Козлова Домна Михайловна
1845 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец:
Козлов Григорий Данилович
Мать:
Козлова Домна Михайловна
Чувашева Гора
, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1892
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